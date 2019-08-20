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Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç'ın eski eşine biraz daha evli kalmak istediği için 500 bin TL para teklif ettiği ortaya çıktı.

20.08.2019 15:00
Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı

6 Haziran 2014 yılında dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 8 Ağustos'ta tek celsede boşandı. Evliliklerinde sorun yaşayan çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Loughnan ile bir süre daha evli kalmak isteyen Ortaç, eşine 500 bin TL teklif etti.

HASTALIĞI VE ŞANS OYUNLARI TUTKUSU EVLİLİĞİ SARSTI

2.Sayfa programında yer alan habere göre; Serdar Ortaç'ın ilerleyen hastalığı ve şans oyunlarına tutkusu ünlü çiftin arasını açtı. Bu tutku sonucu maddi kriz ikilinin ilişkisini sarstı. Chloe'ye Serdar Ortaç tarafından yardım tamamen kesildi. Hatta Ortaç, eşine doğum günü hediyesi bile almadı.

500 BİN TL TEKLİF ETTİ

İddiaya göre ikili arasında bu konuda tartışmalar gittikçe arttı. Üzerine Chloe'nin Amerika'da geçirdiği kazadan dolayı aylarca Türkiye'ye gelememesi ikilinin arasındaki bağları kopardı. Ortaç, bir dönem aşırı tutumluluğundan vazgeçip eşini tekrar kazanmak istedi için eşine biraz daha evli kalma teklifinde bulundu. Ortaç'ın teklif karşılığında ise 500 bin TL para teklifi ettiği iddia edildi. Bu teklifine de ret cevabı alan Ortaç, kararını verdi.

BOŞANACAĞINI SON ANDA ÖĞRENDİ

Ünlü şarkıcı boşanma kararını son ana kadar sakladı. Eşi Chloe boşanma kararını son anda öğrenince sinir krizi geçirdi. Boşanacağını öğrenen Chloe, gece saatlerinde hastanelik olmuş ancak Ortaç, eşinin mide enfeksiyonundan dolayı hastanede olduğunu söylemişti.

ŞİRKETTEN ÇIKIŞINI VERDİ

Boşanma detaylarının arasında en dikkat çeken detay ise Chloe'nin hiç Türk vatandaşı olmadığı oldu. Chloe, Ortaç'ın şirketinde çalışan olarak gözüktüğü için Türkiye'de kalabiliyordu. Ancak Ortaç, boşanmanın ardından eski eşini şirketten çıkışı verdi. Chloe ise bunun ardından 10 bavulla evinden ayrılarak doğup büyüdüğü İrlanda'ya geri döndü. Ortaç, evinden ayrılan eski eşini yolcu bile etmedi.

Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

YORUMLAR (9)
KADRİ KADRİ: Salak Serdar kıramadığı cevizi kurtlu diye ellere verdi.
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YYY: 605 BİN
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VATANDAŞ: serdar kardeş eskiden evlenen insanlar yoklukta varlıkta birbirine destek olurdu şimdi düzen deyişmiş bazıları cebe deyer veriyor heleki hastaladınmı zayten yüz üstü bırakıyor...olaybu...
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HALİL AMCA: Bu anlasmali (naylon) evlilki degilmiydi?
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TEPKİ: yazin is cok olur konser reklam yaz bitene kadar bekle belki demis olabilir zaten bitmis bir sey sadece sov amacli idi evli gibi nr madem para verecek idi o zaman niye ayrilmak icin dava acti bitik bir adami kadin ne yapsin kadin cikarini bitene kadar bekledi ve zamani zaten cok dan geldi gecti
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RSD: Ben 600 bin veriyorum!
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XXX: ben de 601 bin veriyorum artıran yok mu?
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DHHS: Para yok diyonuz sonra 500 bin teklif ediyor diyorsunuz bu ne yaman çelişki..
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EROL MEHMET YILDIZ: Konu ne anlamadım? Para mı az gelmiş?
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