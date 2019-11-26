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Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi

Şarkıcı Serdar Ortaç ve tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'ın tekrar evleneceği iddiası magazin gündeminin merkezine oturdu.

26.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:19

5 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Boşandıktan sonra kendi yollarına devam eden çiftin 3 hafta önce bir araya geldiği ve buluşmada tekrar evlenmeye karar verdikleri iddia edildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yer alan habere göre Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 3 hafta önce buluştu ve ünlü şarkıcı, eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Mankenin de teklife sıcak baktığı belirtildi.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞLARDI

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın daha önce hayatlarına başka kişilerle devam ettikleri yönünde çıkmıştı. Ancak her defasında bu haberleri yalanlayan ikilinin bu iddialara nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

BİRİ "TAMAM" DİĞERİ "DEVAM" DEMİŞTİ

27 yaşındaki Chloe Loughnan, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Daha yeni boşandım. Yalnız ve mutluyum. Şu anki düşüncem; bir daha evlenmemek" yanıtını vermişti. Öte yandan Serdar Ortaç ise "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek evliliğe kapısını kapatmadığının sinyallerini vermişti.

Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
DARICA:serdar. eğer müslümansan boşadığın kadın başka biriyle evlenecek ve boşanacak sen ancak 6 ay sonra onunla nikah yapabilirsin . müslüman mahellesinde salyangoz satmak benimkisi :) ama gerçek bu. bu camia için farketmiyor gerçi
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CÜCE SERDAR:cüce cüce cüce cüce cüce cüce
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46:Hayat seni hayatını yasa
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BATSİNDÜNYA:serdar akillanmadi ama hayirlisi olsun. ben yurtdisinda yasiyorum, genel olarak avrupali kadinlardan hayir cikmaz ama kendisi bilir!
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ZÜHTÜ:Türk kadinlari Avrupalı kadinlari solladı
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ALP:cüceler in kralı cüce serdar
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ALEX:Yine mi bu cüce sürekli gündeme getiriyorsunuz bu cüceyi
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ADINIZI YAZIN:Saçmalıktan başka bişey değil
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