Haberler » Magazin » Serdar Ortaç, kumara nasıl başladığını anlattı: Atı bıraktım, önce ruleti sonra pokeri öğrendim - Magazin

Serdar Ortaç, kumara nasıl başladığını anlattı: Atı bıraktım, önce ruleti sonra pokeri öğrendim

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında kumara nasıl başladığını anlattı. 1997 yılında at yarışı oynayarak kumara başladığını belirten Ortaç, "Önce ruleti öğrendim sonra pokeri. Bu şarkıyı yazdığım sene çok feciydi" dedi.

02.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:10

Serdar Ortaç, 'ta verdiği konser sırasında bir ara nasıl kumara başladığını anlattı. 1997 yılında at yarışı oynayarak kumara başladığını söyleyen Ortaç "Orkestramdan davulcu Fuat adında bir arkadaşım vardı, at yarışını öğretti bana. Ben hep sonda kalıyordum. Sonra hırs yaptım atları bırakıp makinelere geçtim" dedi.

"ATI BIRAKTIM MAKİNELERE GEÇTİM"

Son günlerde eski eşi Chloe ile hakkında çıkan 'Yeniden evlenecekler' haberleriyle gündemde olan Serdar Ortaç, geçen gün Kıbrıs'ta konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, bir ara nasıl kumara başladığını anlattı.

Konseriizleyenler arasında bulunan Salih Fuat Keçeci'nin Instagram hesabında paylaştığı videoda Ortaç "1997 senesinde kumar oynamaya başladım Antalya'da. Orkestramdan davulcu Fuat adında bir arkadaşım vardı, at yarışını öğretti bana. Ben hep sonda kalıyordum" dedi.

Ünlü şarkıcı, kumar anılarına, "Sonra çok hırs yaptım atı bıraktım makinelere geçtim. Önce ruleti öğrendim sonra pokeri. Bu şarkıyı yazdığım sene çok feciydi" şeklinde devam etti.

"KUMARDA 120 BİN DOLAR KAYBETTİ" İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Serdar Ortaç, geçtiğimiz haftalarda hakkında yapılan "Konser verdiği otelin casinosunda kumar oynadı ve 120 bin dolar kaybetti" şeklindeki haberleri sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

Serdar Ortaç, kumara nasıl başladığını anlattı: Atı bıraktım, önce ruleti sonra pokeri öğrendim

Serdar Ortaç, Kıbrıs, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
MSDS:İddia, bahis, ganyan, toto, loto, her türlü kumar vs vs tamamı haramdır, ruh hastalığıdır . . Elhamdülillah Müslümanım diyen bir kişi bu tip pislik işlere nasıl para yatırır anlamak mümkün değil . . Diyeceğim tek şey Allah hidayet versin kurtulsunlar bu pis işlerden. .
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
SOUL EDGE:Eskiden sayısal bilet vardı. Sonra sayısal İn aynı hafta ikincisi, süper loto, şans topu, on numara, iddaa, zinayı suç olmaktan kim çıkardı???
Yayından Kaldır
0 0
EKŞİ ELMA:Zaten halka kazandırmıyorlar o yüzden haramda yiyemiyorlar
Yayından Kaldır
0 0
TİM0135:İyi de kardeşim sayısal ctesi günleriydi, çarşambada çekiliyor artık, halkı bu illetlere teşvik eden münafıklar kim acaba?
Yayından Kaldır
0 0
KERDAR TOPAC MALİ İKİLİSİ:Haram islerle Ugrasa Ugrasa Simdilerde Hastane Köselerinde Sürünüp Dursunlar
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
AVNİ:aslı enver haberi yokmu la
Yayından Kaldır
17 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

20:05 Serdar Ortaç, kumara nasıl başladığını anlattı: Atı bıraktım, önce ruleti sonra pokeri öğrendim - Magazin
18:46 Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden yeni açıklama: Neden sakladı? - Magazin
17:15 Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı - Magazin
17:03 Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın sağlık durumu iyiye gidiyor - Magazin
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Magazin
16:15 Müge Anlı'nın "Torunum" diyerek bahsettiği Lokum isimli köpeği çıktı - Magazin
18:55 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:56 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
09:10 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini 16 Aralık'ta ilan edecek
2.12.2019 21:30:45