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Serdar Ortaç'la tek celsede boşanan Chloe Loughnan: Kaza geçirdiğimde keşke yanımda olsaydı

Serdar Ortaç'la olan 5 senelik evliliğini tek celsede bitiren manken Chloe Loughnan, son verdiği röportajda boşanmanın detaylarını anlatırken yurt dışında ölümden döndüğü kazada kendisini yalnız bırakan eski eşi hakkında da aylar sonra ilk kez konuştu.

30.09.2019 11:08

Popçu Serdar Ortaç'la İrlandalı model Chloe Loughnan'ın 5 yıllık evliliği geçtiğimiz ay tek celsede bitti. Uzun zamandır haklarında ayrılık dedikoduları çıkan çift, birlikte geldiği adliyede boşandı ve adliyeden el ele çıktı. Ayrılık sonrası yurt dışına geri dönen Chloe Loughnan, Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na boşanmanın detaylarını anlattı.

"SERDAR'I HALA ÇOK SEVİYORUM"

Boşanmanın ardından kendisini iyi hissettiğini söyleyen Chloe, eski eşini hala çok sevdiğini belirterek, "Aslında sevgiyle ilgili bir problem yoktu. Evliliğim boyunca Serdar'ı çok sevdim. Hala da seviyorum. Aramızda kötü hiçbir şey yok. Biz gerçekten çok iyi arkadaşız. Evlendiğimizde birbirimizi seviyorduk, boşandık hala birbirimizi seviyoruz. Sorun bu değildi. Biz sadece boşanmanın ikimiz için de en iyi karar olduğunu düşündük." dedi.

"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Serdar Ortaç'la dost olduğunu söyleyen Chloe, sözlerine şöyle devam etti: "Evliliğimiz yürümediği için elbette üzgünüm. Birisine ömür boyu bir taahhütte bulunuyorsunuz, sonsuza dek birlikte kalmayı planlıyorsunuz. Maalesef, hayat her zaman istediğiniz gibi plan yapmıyor. Ama şu an istediğim zaman arayabileceğim, konuşabileceğim bir dostum var. Her ilişkide sorunlar vardır, herkes tartışır. Ama ne yazık ki her sorun çözülemez..."

"KAZADAN SONRA YÜRÜYEBİLECEĞİMDEN EMİN DEĞİLDİM"

Geçtiğimiz sene kız arkadaşının yanına Miami'ye giden Chloe Loughnan, trafik kazası geçirdi. Ölümden döndüğü kazada eşinin yanına gelmemesinden bahseden Chloe, "Çok büyük bir kazaydı. Miami'ye çalışmaya gitmiştim. İkinci ya da üçüncü gündü. Motoru arkadaşım kullanıyordu. Kız arkadaşımın kullandığı bir Vespa'ydı. Ben arkadaydım. Bir anda bir araba geldi, çok yaklaştı. Arkadaşım direksiyonu kırdı. Kaldırıma çarparak uçtuk. Bayılmışım orada. Etrafımızda evler vardı. İnsanlar yanımıza gelmiş. Bir kadın ambulans çağırıp öyle demiş. O zaman baygındım ben. Uyandığımda acildeydim. 52 tane kırık ve çatlak vardı vücudumda. 1 hafta kaldım. Sürekli morfin ve ağrı kesici veriyorlardı. Ağrılarım dayanılmazdı. Yürüyebileceğimden bile emin değildim. Belim kırılmıştı.

"KOCAMIN YANIMDA OLMASINI İSTERDİM"

Serdar'ın hasta olduğunu biliyorsun Cengiz. Kendini iyi hissetmiyordu. Kazayı duyduğunda gerçekten paniğe kapıldığını ve strese girdiğini düşünüyorum. Bilirsin iyi değil. Aynı zamanda yapacak çok işi vardı. Konser vs... Elbette kocamın yanımda olmasını isterdim. Orada bulunan harika arkadaşlara ve aileme minnettarım.

"İHANET YOKTU"

Evliliğinde saçma sapan sebeplerden dolayı tartıştıklarını söyleyen güzel model, 5 yıllık ilişkilerinde asla ihanet olmadığını da söyledi.

Serdar Ortaç'la tek celsede boşanan Chloe Loughnan: Kaza geçirdiğimde keşke yanımda olsaydı

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

YORUMLAR(21)
ELİF:kaza geçiriyo ve eşi yanında olmuyo çoktan evlilikleri bitmiş. merhamet sevgi kalmadığını gösterir bu. doğru karar bence.
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MAYDONOZ:Türkiye''de iyi para kazandı gider mi hiç ?
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FİRAT:Hadi lan ordan. Seven kisi ayrilmaz. Ask da arkadaslik olmaz.
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ÜMİT:BİZ ÖLÜMDEN DÖNSEK; KOL BACAK MACAK EKSİK OLUR. BUNDA KAPORTA HALA SAĞLAM MAŞALLAH. . .
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AHMET:baştan sona yalan söylüyor. para bitince güle güle. her haltı yedi. fakat suç kendini Türk olarak kabul edende. serdarda hiç utanma yokmuş. kadının bütün edepsizliklerini çekti.
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BAM:Kadinin aski bu kadar...kadin parayi gucu sever kadin anne oldugunda sadece erkek cocugunu sever...yani kadin gucsuz oldugu icin gucu sever...zengin kadin fakir erkekle evlenmez zengin erkek fakirle evlenir...yani sevgi ask erkekte vardir kadinda olmaz 40 yil dunyayi dolastim hep boyle...sevgi erkek icindir kadin hep hesap pesindedir..asla kanmayin aldanmayin....cehalet tembellikten sonra erkegin en buyuk rakibi kadindir...
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MAK:Valla azına sağlık çok güzel anlatmışsın kardeşim.
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5 1
TURAN:Chloe çok güzelsin, , , , Serdar ve Turk erkekleri için hiç degmez, , , , , Yolun açık olsun güzel bayan.
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9 35
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A:yabancı ile evlilik pişmanlıktır
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BAHADIR:Asıl Kezbanlarla evlilik pişmanlıktır, bütün sülalesi senden para koparmaya çalışır. Zırt pırt evine yatılı tatile gelir gitmek bilmezler. Yabancılar çöpsüz üzümdür bilen bilir
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20 16
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