Serdar Ortaç'la tek celsede boşanan Chloe Loughnan: Kaza geçirdiğimde keşke yanımda olsaydı

Popçu Serdar Ortaç'la İrlandalı model Chloe Loughnan'ın 5 yıllık evliliği geçtiğimiz ay tek celsede bitti. Uzun zamandır haklarında ayrılık dedikoduları çıkan çift, birlikte geldiği adliyede boşandı ve adliyeden el ele çıktı. Ayrılık sonrası yurt dışına geri dönen Chloe Loughnan, Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na boşanmanın detaylarını anlattı.

"SERDAR'I HALA ÇOK SEVİYORUM"

Boşanmanın ardından kendisini iyi hissettiğini söyleyen Chloe, eski eşini hala çok sevdiğini belirterek, "Aslında sevgiyle ilgili bir problem yoktu. Evliliğim boyunca Serdar'ı çok sevdim. Hala da seviyorum. Aramızda kötü hiçbir şey yok. Biz gerçekten çok iyi arkadaşız. Evlendiğimizde birbirimizi seviyorduk, boşandık hala birbirimizi seviyoruz. Sorun bu değildi. Biz sadece boşanmanın ikimiz için de en iyi karar olduğunu düşündük." dedi.

"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Serdar Ortaç'la dost olduğunu söyleyen Chloe, sözlerine şöyle devam etti: "Evliliğimiz yürümediği için elbette üzgünüm. Birisine ömür boyu bir taahhütte bulunuyorsunuz, sonsuza dek birlikte kalmayı planlıyorsunuz. Maalesef, hayat her zaman istediğiniz gibi plan yapmıyor. Ama şu an istediğim zaman arayabileceğim, konuşabileceğim bir dostum var. Her ilişkide sorunlar vardır, herkes tartışır. Ama ne yazık ki her sorun çözülemez..."

"KAZADAN SONRA YÜRÜYEBİLECEĞİMDEN EMİN DEĞİLDİM"

Geçtiğimiz sene kız arkadaşının yanına Miami'ye giden Chloe Loughnan, trafik kazası geçirdi. Ölümden döndüğü kazada eşinin yanına gelmemesinden bahseden Chloe, "Çok büyük bir kazaydı. Miami'ye çalışmaya gitmiştim. İkinci ya da üçüncü gündü. Motoru arkadaşım kullanıyordu. Kız arkadaşımın kullandığı bir Vespa'ydı. Ben arkadaydım. Bir anda bir araba geldi, çok yaklaştı. Arkadaşım direksiyonu kırdı. Kaldırıma çarparak uçtuk. Bayılmışım orada. Etrafımızda evler vardı. İnsanlar yanımıza gelmiş. Bir kadın ambulans çağırıp öyle demiş. O zaman baygındım ben. Uyandığımda acildeydim. 52 tane kırık ve çatlak vardı vücudumda. 1 hafta kaldım. Sürekli morfin ve ağrı kesici veriyorlardı. Ağrılarım dayanılmazdı. Yürüyebileceğimden bile emin değildim. Belim kırılmıştı.

"KOCAMIN YANIMDA OLMASINI İSTERDİM"

Serdar'ın hasta olduğunu biliyorsun Cengiz. Kendini iyi hissetmiyordu. Kazayı duyduğunda gerçekten paniğe kapıldığını ve strese girdiğini düşünüyorum. Bilirsin iyi değil. Aynı zamanda yapacak çok işi vardı. Konser vs... Elbette kocamın yanımda olmasını isterdim. Orada bulunan harika arkadaşlara ve aileme minnettarım.

"İHANET YOKTU"

Evliliğinde saçma sapan sebeplerden dolayı tartıştıklarını söyleyen güzel model, 5 yıllık ilişkilerinde asla ihanet olmadığını da söyledi.