Astım Hastası Serdar Ortaç, Oksijen Üretme Makinesine Bağlanarak Şarkı Söyledi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç stüdyosunda yeni projesi için tam gaz çalışmalara devam ediyor. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada paylaştığı son videosunda oksijen üretme makinesine bağlanması ise hayranlarını korkuttu. Ortaç, paylaştığı videoda ara ara oksijen makinesinden nefes alarak şarkı söyledi.

OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, astım hastalığı nedeniyle oksijen üretme makinesine bağlanmaya başladı. Sosyal medya hesabından şarkı söylediği bir video paylaşan Ortaç, yeni şarkısını ara ara makineden nefes alarak okudu.

HAYRANLARINI KORKUTTU

Serdar Ortaç bir yandan astım hastalığıyla uğraşırken diğer yandan ise bestesini yapmaya çalıştı. Şarkıcının bu görüntüsü ise hayranlarını korkuttu.