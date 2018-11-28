28 Kasım 2018, 07:35
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Astım Hastası Serdar Ortaç, Oksijen Üretme Makinesine Bağlanarak Şarkı Söyledi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, astım hastalığı nedeniyle oksijen üretme makinesi kullanmaya başladı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda oksijen makinesine bağlı şekilde şarkı söyledi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç stüdyosunda yeni projesi için tam gaz çalışmalara devam ediyor. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada paylaştığı son videosunda oksijen üretme makinesine bağlanması ise hayranlarını korkuttu. Ortaç, paylaştığı videoda ara ara oksijen makinesinden nefes alarak şarkı söyledi.

OKSİJEN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, astım hastalığı nedeniyle oksijen üretme makinesine bağlanmaya başladı. Sosyal medya hesabından şarkı söylediği bir video paylaşan Ortaç, yeni şarkısını ara ara makineden nefes alarak okudu.

HAYRANLARINI KORKUTTU

Serdar Ortaç bir yandan astım hastalığıyla uğraşırken diğer yandan ise bestesini yapmaya çalıştı. Şarkıcının bu görüntüsü ise hayranlarını korkuttu.

Serdar Ortaç
28 Kasım 2018 Çarşamba 07:35



YORUMLAR (8)
KHABİB: ee serdar bey demek ki neymiş mesele sadece bu dünya değimiş
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YARARLIDIR: Micheal jakson da oksijen çadırında yatardı, nefes açar akciğerleri kuvvetlenir.
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MALATYALI: ahmet kayanın hakkı senle ebrudan çıkacak
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MERT: hanımına yazık bu genç yaşta dul kalacak.
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MERCEK: ben hayranı değilim olmaya niyetimde yok ne ekersen onu biçersin boş hayatın faturası bu
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