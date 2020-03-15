Serdar Ortaç sahnede evlilik yoklaması yaptı
Başarılı sanatçı Serdar Ortaç Etiler Sahne İstanbul'da hayranları ile buluştu
15.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:00
'Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?'
"Ben adam olmam" şarkısı ile performansının startını veren pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç, "Geriye dönüp baktığımda öyle güzel şarkılar, öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki; bazen ben bile kendime 'Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?' diye soruyorum" sözleri ile ilginç birde açıklamaya imza attı.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Serdar Ortaç, Magazin
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