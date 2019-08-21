Haberler» Magazin» Haber

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım: Yerimde olsan kafayı yersin

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanan Chloe Loughnan, ülkesine geri döndü. Sosyal medya hesabından kahve içerken çektirdiği fotoğrafı paylaşan mankenin altına yazdığı not ise dikkat çekti.

21.08.2019 14:14
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım: Yerimde olsan kafayı yersin

6 Haziran 2014 yılında dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 8 Ağustos'ta tek celsede boşandı. Ortaç ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen Loughnan, boşandıktan kısa bir süre evinden 10 valizle ayrılarak İrlanda'ya gitti. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan model, ne kadar zor bir süreçten geçtiğini göstermiş oldu.

"BENİ ANLAMAYA ÇALIŞSAN AKLINI YİTİRİRSİN"

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle her daim dikkat çeken model Chloe Loughnan, sosyal medya hesabı Instagram'dan kahve içerken çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Modelin fotoğrafın altına yazdığı "Beni anlamaya çalışsan kendi aklını yitirirsin" notu ise dikkat çekti.

BOŞANACAĞINI SON ANDA ÖĞRENDİ

Öte yandan Serdar Ortaç'ın boşanma kararı aldığını eşine son anda söylediği ve bu yüzden de sinir krizi geçirerek hastanede olduğu söylenmişti. Ortaç ile evlendikten sonra Instagram hesabındaki adını Chloe Loughnan Ortaç olarak güncelleyen model, boşandıktan sonra da Ortaç soyadını silmedi.

Büyük iddia! Serdar OrtaçBüyük iddia! Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif etti

Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmediSerdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi

Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe LoughnanSerdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi?

Dün Serdar OrtaçDün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı!Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı!

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı! İşte ilk açıklamaSerdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı! İşte ilk açıklama

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, boşanmak üzere adliyeye geldiSerdar Ortaç ve Chloe Loughnan, boşanmak üzere adliyeye geldi

Chloe Loughnan ile boşanma kararı alan Serdar OrtaçChloe Loughnan ile boşanma kararı alan Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Ne bileyim abi!

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım: Yerimde olsan kafayı yersin

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
14:43   Aynur Aydın'dan gönderme
14:14   Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım: Yerimde olsan kafayı yersin
14:08   Kapanış Mor ve Ötesi'nden
13:52   İzmirliler Ziynet Sali ile coşacak
13:40   Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finalistleri belli oldu
11:21   Zuhal Topal'ın yarışmacıya "Senin mevlidine geleceğim" demesi tepki çekti
10:52   Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin 3,5 aylık bebekleri oyuncu oldu