Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'dan şaşırtan paylaşım: Yerimde olsan kafayı yersin

6 Haziran 2014 yılında dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 8 Ağustos'ta tek celsede boşandı. Ortaç ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen Loughnan, boşandıktan kısa bir süre evinden 10 valizle ayrılarak İrlanda'ya gitti. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan model, ne kadar zor bir süreçten geçtiğini göstermiş oldu.

"BENİ ANLAMAYA ÇALIŞSAN AKLINI YİTİRİRSİN"

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle her daim dikkat çeken model Chloe Loughnan, sosyal medya hesabı Instagram'dan kahve içerken çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Modelin fotoğrafın altına yazdığı "Beni anlamaya çalışsan kendi aklını yitirirsin" notu ise dikkat çekti.

BOŞANACAĞINI SON ANDA ÖĞRENDİ

Öte yandan Serdar Ortaç'ın boşanma kararı aldığını eşine son anda söylediği ve bu yüzden de sinir krizi geçirerek hastanede olduğu söylenmişti. Ortaç ile evlendikten sonra Instagram hesabındaki adını Chloe Loughnan Ortaç olarak güncelleyen model, boşandıktan sonra da Ortaç soyadını silmedi.