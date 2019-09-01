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Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman

Serdar Ortaç'tan sonra ailesinin yanına dönen Chloe Loughnan, Türkiye'de yaşadığı süre içerisinde Türk vatandaşlığına başvurmadığı için pişman.

01.09.2019 16:46

Şarkıcı Serdar Ortaç'la olan evliliğini geçtiğimiz günlerde bitiren İrlandalı manken Chloe Loughnan, 5 yıl boyunca kaldığı Türkiye'de vatandaşlık almadığı için bin pişman olduğu öğrenildi.

GELEN REKLAM TEKLİFLERİNİ KABUL EDEMEDİ

Serdar Ortaç'tan boşanmasının ardından magazin gündeminin yakından takip etmeye başladığı Chloe Loughnan'a dizi ve reklam teklifleri yağmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre, 26 yaşındaki manken, bu işlerin ise hiçbirini kabul edemedi. Çünkü Chloe, hiç Türk vatandaşı olmadı ve sadece Ortaç'ın şirketinde çalışıyor olarak gözüküyordu.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEĞİ VAR

Boşanmasının ardından kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyenChloe Loughnan'ın önünde ise iki seçenek var. Reklam ve dizi tekliflerini kabul edebilmesi için Türkiye'den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk'le evlenecek.

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

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