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Serdar Ortaç'tan "Chloe ile yeniden evleniyor" iddiasına yanıt

3 ay önce boşandığı eşi Chloe Loughnan ile yeniden evleneceği iddia edilen Serdar Ortaç, hakkında çıkan haberleri "Yalan baba" sözüyle yalanladı.

26.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:47

2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra başka isimlerle anılan ikilinin 3 hafta önce bir araya gelip tekrar evlenme kararı aldığı iddiası ise duyanları şaşırtmıştı. Ortaç, iddialara kendi üslubuyla cevap verdi.

"YENİDEN EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDU" İDDİASI

Haklarında çıkan aşk haberlerini sürekli yalanlayan Serdar ve Chloe, Gel Konuşalım adlı programında yer alaniddiaya göre 3 hafta önce buluştu ve ünlü şarkıcı, eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Mankenin de teklife sıcak baktığı belirtilmişti.

"YALAN BABA"

Sürekli evleneceği yönünde haberleri yapılan ünlü şarkıcı, eski eşiyle tekrar evleneceği haberleri hakkında konuştu. Sözcü'nün haberine göre, eski eşine evlilik teklif ettiği yönündeki haberleri kendisine has üslubuyla "Yalan baba" sözleriyle yalanladı.

Serdar OrtaçSerdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi

Serdar Ortaç'tan

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HABER YORUMLARI (2)
UCUBE:Böyle tür konuşmalara aldırış etmeyip, her daim önüne bakmalı Serdar Ortaç. Bıraksın millet ne konuşursa konuşsun doğrusunu o biliyor, gerisi önemsiz. ;))
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DENİZ:Adamı rahat bırakın ya çok üstüne gidiyorlar zaten rahatsız yazık günah be??
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