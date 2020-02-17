Serdar Ortaç'tan ilginç itiraf: Bir kadında göbek şekline önem veririm

Son günlerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı Serdar ortaç, geçtiğimiz günlerde birlikte düet yaptığı şarkıcı Caroline Yılmaz'ın programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan şarkıcı, bir kadında en çok önem verdiği bölgeyi de söyledi.

"KADINDA GÖBEK ŞEKLİNDE ÖNEM VERİRİM"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, "İtiraf edeyim, göbek hastasıyım. Kadında göbek şekline önem veririm. Güzelse etkilenirim. Yıllar önce çektiğim göbekli klip boşuna değildi" dedi. Ortaç, 1994 yılında Karabiber şarkısının klibinde İlknur Soydaş'ın göbeğinden zeytin yemiş ve bu görüntüsüyle hala en çok konuşulan isimlerden biri olmuştur. Ortaç, klip çekimlerinde düet yaptığı Yılmaz'ın da göbeğinden öpmüştü.

CHLOE'NİN GÖBEĞİNDEN ÖPMÜŞTÜ

Öte yandan Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl tel celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'ın da göbeğinden öperken fotoğraf çektirmişti. Çiftin bu pozu ise akıllara hamilelik iddiasını getirmiş ancak kısa sürede yalanlama gelmişti.

YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLADI

5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren başarılı şarkıcı şimdilerde söz yazarı ve şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle görüntülenen Ortaç, yeni bir ilişkiye başladığını ve çok mutlu olduğunu itiraf etmişti.