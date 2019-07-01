01.07.2019 21:37
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Serdar Ortaç'tan karısı hakkında açıklama: Ben karımı değiştirmem

Geçtiğimiz aylarda haklarında boşanma iddiaları ortaya çıkan Serdar Ortaç karısı Chloe Loughnan hakkında muhabirlerin sorularını yanıtlayarak, "Ben karımı değiştirmem. Biz 7 senedir dip dibeyiz." ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç , İstanbul Bebek 'te muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşiyle 7 yıldır dip dibe olduklarını söyleyen şarkıcı, "Onunla her anım tatil." dedi.

"BİZ 7 SENEDİR DİP DİBEYİZ"

Serdar Ortaç, Bebek'te görüntülendi. Bisikletiyle sahil turuna çıkan şarkıcı, muhabirlerle de sohbet etti. Serdar Ortaç, "Yaz ayının geldiğini Serdar Ortaç şarkılarıyla anlardık. Ancak Sinan Akçıl , yazın gelişini kendi şarkılarının belirlediğini söyledi. Ne diyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Biz de yaşlanıyoruz. Genç jenerasyon geliyor. Hayat şöyle oldu: Karımı değiştir. Arkadaşımı değiştir. Arabamı değiştir. Bir şarkının dinlenme modası üç saniye." Şarkıcı, "Karımı değiştir dediniz. Yanlış anlaşılmasın" sözleri üzerine ise "Misal veriyorum. Ben karımı değiştirmem. Biz 7 senedir dip dibeyiz." dedi.

Serdar Ortaç'tan karısı hakkında açıklama: Ben karımı değiştirmem
Serdar Ortaç , İstanbul , Bebek , Magazin

YORUMLAR(2)
HERILD YANİ:Boşanırsa verceği nafakayı düşünsene
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GÖZLÜKLÜ DAYI:NE DEĞİŞTİRİYON?KARIMDAN AYRILMAM DESENE KARPUZ
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