Serdar Ortaç'tan karısı hakkında açıklama: Ben karımı değiştirmem

Serdar Ortaç , İstanbul Bebek 'te muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşiyle 7 yıldır dip dibe olduklarını söyleyen şarkıcı, "Onunla her anım tatil." dedi.

"BİZ 7 SENEDİR DİP DİBEYİZ"

Serdar Ortaç, Bebek'te görüntülendi. Bisikletiyle sahil turuna çıkan şarkıcı, muhabirlerle de sohbet etti. Serdar Ortaç, "Yaz ayının geldiğini Serdar Ortaç şarkılarıyla anlardık. Ancak Sinan Akçıl , yazın gelişini kendi şarkılarının belirlediğini söyledi. Ne diyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Biz de yaşlanıyoruz. Genç jenerasyon geliyor. Hayat şöyle oldu: Karımı değiştir. Arkadaşımı değiştir. Arabamı değiştir. Bir şarkının dinlenme modası üç saniye." Şarkıcı, "Karımı değiştir dediniz. Yanlış anlaşılmasın" sözleri üzerine ise "Misal veriyorum. Ben karımı değiştirmem. Biz 7 senedir dip dibeyiz." dedi.