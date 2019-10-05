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Serdar Ortaç'tan tek celsede boşanan Chloe Loughnan, kendisini evliliğe kapattı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan tek celsede boşanan model Chloe Loughnan, İstanbul'a geldi. Önceki gün muhabirlerle sohbet eden Chloe, yeniden evlenmeyi düşünmediğini söyledi.

05.10.2019 14:06

2014 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile nikah masasına oturan İrlandalı model Chloe Loughnan'ın evliliği geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede bitti. Boşanma sonrası Serdar Ortaç bir kadınla görüntülenirken Chloe, kendisini evliliğe kapattığını söyledi.

"YALNIZ VE MUTLUYUM"

Ayrılık sonrası önce Dubai'ye, ardından ülkesi İrlanda'ya giden 27 yaşındaki Chloe Loughnan İstanbul'a geldi. Posta'nın haberine göre; Önceki gün görüntülenen Chloe, muhabirlerin "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Daha yeni boşandım. Yalnız ve mutluyum. Şu anki düşüncem; bir daha evlenmemek" yanıtını verdi.

SERDAR ORTAÇ BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan 5 yıllık evliliği biten Serdar Ortaç, önceki akşam Kuruçeşme'de bir kadınla görüntülendi. Ortaç'ın görüntülendiği kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

5 yıllık evliliği tek celsede biten Serdar Ortaç, genç bir kadınla görüntülendi5 yıllık evliliği tek celsede biten Serdar Ortaç, genç bir kadınla görüntülendi

Serdar Ortaç'tan tek celsede boşanan Chloe Loughnan, kendisini evliliğe kapattı

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, İstanbul, Magazin

YORUMLAR(2)
AGA:oldu bitti bir sov daha bu haber degeri yok sacma konu
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ADINIZI YAZIN:şu anda kızana gelmedin yani
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