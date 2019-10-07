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Serdar Ortaç, tek celsede boşandığı Chloe Loughnan'a 1 milyon TL tazminat ödeyecek

Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandığı Chloe Loughnan'a 1 milyon TL tazminat ödeyeceği ortaya çıktı. Ortaç, eski karısına tazminatı taksit taksit ödeyecek.

07.10.2019 11:06

2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Çocuk sahibi olmayan Ortaç, eski eşine tazminat ödeyecek.

1 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının haberine göre Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a tazminat ödemesine karar verildi. Ortaç, çocuğunun olmamasına rağmen eski eşine tam 1 milyon TL tazminat ödeyecek. Net geliri tam bilinmeyen Ortaç, tazminatı taksit taksit ödeyecek.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 9 Ağustos'ta anlaşmalı olarak boşanmıştı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift, duruşma sonrası adliyeden el ele çıkarak "Severek evlendik, severek boşandık." açıklamasını yapmıştı.

Serdar Ortaç, tek celsede boşandığı Chloe Loughnan'a 1 milyon TL tazminat ödeyecek

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin

YORUMLAR(8)
MİSAFİR:Oh ne güzel serdar sayesinde ismi tanındı serdar sayesinde yedi içti serdar sayesinde dünyayı gezdi serdar sayesinde cevizler kırdı serdar sayesinde ne haltlar etti serdar kardeş hastalıkla uğraştı hiç bir zaman bir dediğini iki etmedi çalıştı kazandı yedirdi içirdi.Üzülüyorum ya serdar bunları hak etmedi......
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BAMBM:Yeni is alani yeni sektör.....zengin koca bul 2-3 sene sonra ayril parayi götür ...bu nasil bir tarz ..kötü örnek ....bu tarz kadin buyuk tuzak aptal çok paraniz fazlaysa okumak istiyen bir suru bayan var onlara yardim edin....arzular adami mahveder boyle kadinlarin tuzagana dusersiniz........açiginiz nerdense ordan kaybederseniz..
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BOŞVER:o kadar kullandı mı acebaaa
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ALİ:1 TRİLYON PARA NE ALA MEMLEKET
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TEK:Vergiye geldi mı para yok kadına aleme geldi mı para çok maliye bunları daha sıkı takıp edecek
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HULK:buna nafaka mı ödenir. adam hasta evde yatarken karısı miamide fink attı.
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ZELZELE:karı güzelmiş boştaysa parayı ben ödeyip alabilirim serdarcım
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ALİ BİLDİREN:halktan toplanan paralar alakasız kadınlara sırf evlenildi diye aktarılıyor. . bizim bu meşhurlar saf azıcık. erkekler saf vallahi
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