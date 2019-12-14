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Serdar Ortaç, Uludağ'da hayranlarını coşturdu

Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Snow Weekend kapsamında Uludağ'da dün gece Serdar Ortaç sahneye çıktı.

14.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:05Serdar Ortaç, Uludağ'da hayranlarını coşturdu
'nin en büyük gençlik festivali Snow Weekend kapsamında 'da dün gece Serdar Ortaç sahneye çıktı.
'Sana Değmez' şarkısıyla sahneye çıkan Ortaç'a, 2 dansçı da eşlik etti. İki saati aşkın programı süresinde eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren şarkıcı, kendisini izleyen yaklaşık bin kişiyi oturtmadı. Ortaç, hayranlarından büyük alkış aldı. Müzik, eğlence ve kar tutkunu gençleri Uludağ'da ağırlayan, Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali Whitefest 2016'da sahne alan başarılı pop müzik sanatçısı Serdar Ortaç, hareketli şarkıları, dansları ve sahne performansı ile geceye damgasını vurdu. Şarkılarından sonra mola veren Ortaç, hayranlarıyla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.
(Serkan Akkuş/İHA)

Serdar Ortaç, Türkiye, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

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