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Serdar Özkan Bursaspor'da

Bursaspor, Serdar Özkan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

10.01.2020 20:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:42Serdar Özkan Bursaspor'da
, Serdar Özkan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer sonrası yazılı açıklamada bulanan Serdar Özkan, "Bursaspor çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip. Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için ben de gövdemi taşın altına koyacağım. Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve yapıcı tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla iç sahada oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Umarım sezon sonunda hep birlikte sloganımız olan Yeniden Zirveye'yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Beni Bursaspor camiasına kazandıran Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Antalyaspor camiasına da başarılar dilerim" dedi - BURSA

Serdar Özkan, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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