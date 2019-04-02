Serdar Şahin Şimşek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BURDUR BUCAK belediye başkan adayı olan Serdar Şahin Şimşek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURDUR BUCAK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Serdar Şahin Şimşek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BURDUR BUCAK adayı Serdar Şahin Şimşek kimdir? BTP BURDUR BUCAK adayı Serdar Şahin Şimşek yüzde kaç oy aldı?

Serdar Şahin Şimşek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BURDUR BUCAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Serdar Şahin Şimşek BUCAK ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. BUCAK ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Serdar Şahin Şimşek adlı BTP adayı toplamda 29 adet oy sayısına ulaştı.

BURDUR BUCAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.