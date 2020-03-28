Serdar Savaş kimdir? Dr. Serdar Savaş nereli ve ne iş yapıyor? Dr. Serdar Savaş'ın hayatı ve biyografisi! Serdar Savaş'ın aldığı görevler neler?

Dr. Serdar Savaş corona virüs ile ilgili yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündem oldu. Açıklaması ile herkesin beğenisini ve sevgisini kazanan Dr. Serdar Savaş hakkında merak edilenleri sizler için yazdık. Dr. Serdar Savaş'ın hayatı ve biyografisi!

DR. SERDAR SAVAŞ KİMDİR?

Tam adı Bayram Serdar Savaş 1060 yılında Ankara 'da doğmuştur. Türk bilim insanı ve siyasetçi olarak uzun yıllar hizmet etmiştir. Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan ünlü doktor daha sonraİstanbul Üniversitesi'nde tıp ve hukuk okudu. Londra Ekonomi Okulu'de sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene'de epidemiyoloji ve istatistik eğitimi aldı.

1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı'na atandı.

2000 yılında Türkiye'ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsü'nü kurdu.

2004 yılında Demokratik Sol Parti'nin Parti Meclisi'ne seçildi.2009-2011 yıllları arasında DSP'nin politika geliştirme, dış işleri,Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.