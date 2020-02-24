Haberler » Güncel » Serdar Tuncer'den şiir gecesi - Haber

Serdar Tuncer'den şiir gecesi

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şiir ve söyleşi programında Adıyamanlılarla buluşan şair Serdar Tuncer, güzel bir geceye imza attı.

24.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:56Serdar Tuncer'den şiir gecesi
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şiir ve söyleşi programında Adıyamanlılarla buluşan şair Serdar Tuncer, güzel bir geceye imza attı.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sonsuzluk Kervanı' konulu söyleşi ve şiir programına katılmak üzere Adıyaman'a gelen şair Serdar Tuncer, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda hayranlarıyla buluştu. Ücretsiz olan ve yoğun ilgi gören programda salonu tıklım tıklım dolduran Adıyamanlıların oldukça güzel vakit geçirmesini sağlayan Serdar Tuncer, ünlü şair ve yazarların hayatlarının anlatıldığı 'Sonsuzluk Kervanı' programında okuduğu birbirinden güzel şiirlerle salondakilerden büyük alkış aldı.

Programa sonunda Adıyaman Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, usta şair Serdar Tuncer'e hediye ve plaket takdiminde bulunarak, performansından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Serdar Tuncer, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 17:15:03