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Serdar Tuncer, 'Sonsuzluk Kervanı' programında şiiri konuştu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Sonsuzluk Kervanı" isimli şiir ve söyleşi programında Bağcılar'da yaşayanlarla buluşan şair-yazar Serdar Tuncer, şiirler üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

09.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:16
Serdar Tuncer, 'Sonsuzluk Kervanı' programında şiiri konuştu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Sonsuzluk Kervanı" isimli şiir ve söyleşi programında Bağcılar'da yaşayanlarla buluşan şair-yazar Serdar Tuncer, şiirler üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

TV Programcısı Serdar Tuncer, ünlü şair ve yazarları eserleriyle andığı "Sonsuzluk Kervanı" programı gerçekleştirmek için Bağcılar'a konuk oldu. İlçe sakinleri, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye yoğun ilgi gösterdi. Tuncer, geçmişimize damga vurmuş şair ve yazarların bilinmeyen yönlerini anlattı.  Tuncer, müzik eşliğinde okuduğu şiirleriyle de göz doldururken sohbetiyle de davetlilerin güzel vakit geçirmesini sağladı. Hz. Mevlana'dan Necip Fazıl Kısakürek'e kadar çok önemli isimlerin anıldığı gecede özellikle Mehmet Akif İnan'ın "Zaman" şiiri duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Tuncer, "Programın düzenlenmesine vesile olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya ve buraya teşrif eden dostlara zarif alakaları için teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Serdar Tuncer, Bağcılar, Güncel
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