Serdar Yarar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Kırıkkale belediye başkan adayı Serdar Yarar oldu. MHP adayı Serdar Yarar, Kırıkkale belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırıkkale belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Kırıkkale belediye başkan adayı Serdar Yarar ile ilgili seçim sonuçları ve Kırıkkale belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Kırıkkale belediye başkan adayı Serdar Yarar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırıkkale belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırıkkale aday yarışı ve Kırıkkale seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırıkkale Seçim Bilgileri

Kırıkkale belediyesi için toplam sandık sayısının 409 olduğu belirlendi.

Kırıkkale belediyesi için açılan sandık sayısının ise 409 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırıkkale belediyesi için katılım oranının ise % 82,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırıkkale toplam seçmen sayısının ise 136.134 olduğu belirlendi.

Kırıkkale belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 112.123 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Kırıkkale belediye başkan adayı olarak gösterilen Serdar Yarar, Kırıkkale yarışında % 23,58 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Serdar Yarar toplamda 25.565 adet oy sayısına ulaştı.

Serdar Yarar Kimdir?

1980 yılında Kırıkkale'de doğan Serdar Yarar, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Halen Anadolu Universitesinde yükseköğrenimine devam eden Yarar, 2009-2010 yıllarında MHP Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Ticaretle uğraşan Yarar, evli ve 3 çocuk babası.

MHP Kırıkkale belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.