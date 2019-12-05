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Serdivan'a Noter geliyor

Sakarya Noter Odası Başkanı Mehmet Ermiş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

05.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:53Serdivan'a Noter geliyor
Noter Odası Başkanı Mehmet Ermiş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu. Ziyarette Serdivan ilçesine Noter açılacağı müjdesi verildi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Noter Odası Başkanı Mehmet Ermiş, yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Hoş sohbet eşliğinde geçen ziyarette Sakarya'da yeni bir noter hizmet binası açılacağını belirten Sakarya Noter Odası Başkanı Mehmet Ermiş, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde yeni noterin Serdivan'da hayata geçirilmesine karar verildiğini ifade ederek, yer tespiti noktasında fikir alış verişinde bulunmak için Başkan Yusuf Alemdar'a ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sosyal ve kültürel hayatın yanı sıra ekonomik ve ticari anlamda önemli bir konuma sahip olan ve her geçen gün kendisini yenileyerek planlı bir şekilde büyüyen Serdivan'a noter hizmetinin gelecek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Serdivan için atılan bu adımın hayırlı olmasını temenni etti. Mart ayında büyük açılışı yapılması planlanan Cadde 54'ün noter işlemleri konusunda en uygun noktalardan bir tanesi olduğuna değinen Alemdar, Cadde 54'ü Serdivan'ın yeni merkezi konseptiyle tasarladıklarını belirterek, "Biz Cadde 54'ü Serdivan'ın hem sosyal, hem kültürel, hem de ekonomik faaliyetlerin merkezi olarak planladık. Şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Büyük açılış için gün sayıyoruz. Cadde 54 ile sadece sosyal yaşamın standartlarını değil, Serdivanımızın yeni istihdam olanaklarını da arttıracağız. Noter hizmet binasının da bu potansiyelin merkezinde yer almasını isteriz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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