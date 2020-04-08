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Serdivan Belediye başkanı Yusuf Alemdar: "Size bir telefon kadar uzaktayız"

Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşların bu süreçle ilgili talep ve önerilerini daha hızlı şekilde alabilmek için WhatsApp iletişim hattı kurdu.

08.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:37
Serdivan Belediye başkanı Yusuf Alemdar:
Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşların bu süreçle ilgili talep ve önerilerini daha hızlı şekilde alabilmek için WhatsApp iletişim hattı kurdu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan'da korona virüsle mücadele çalışmalarına ülkemizde ilk vakanın tespit edilmeden önce başlandığını ifade ederek süreç boyunca yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Vatandaşların süreçten en hafif şekilde etkilenmesi için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını vurgulayan Başkan Alemdar, "Bu zamana kadar ilgili tüm kurumlarımızla birlikte hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz. 2 bin 468 ailemize erzak yardımında bulunurken, 860 vatandaşımızın ilaçları ve dezenfektan gereksinimleri de temin ettik. Hemşerilerimizin aktif olarak kullandığı 271 noktayı korona virüse karşı hijyenik hale getirdik. Bunun yanı sıra bin 822 sokağımızla ve 126 caddemiz ile toplamda 555 km yolu ve 2 bin 521 adet çöp konteynerimiz periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Pazar alanlarında 3 binin üzerinde maske dağıtımı yaparken, sokaklarımızın süsü olan hayvanlarımız için de 265 kilogram mamayı farklı noktalardaki beslenme ünitelerimize pay ettik. Vatandaşlarımızın sağlığının yanı sıra ekonomik anlamda da korumak ve kollamak için 876 iş yerini denetleyip, 279 işletmeye işlem yaptık" dedi.

Size bir telefon kadar uzaktayız

Küresel tehdit haline gelen korona virüsle mücadelede; Serdivan Belediyesi'nin bütün ekip ve ekipmanlarıyla gayret gösterdiğini vurgulayan Başkan Alemdar, "Gördüğünüz gibi bizler sizin için 24 saat sahadayız. Tüm samimiyetimle bilmenizi isterim; yalnız değilsiniz. Serdivan yalnız değil. Size bir telefon kadar uzaktayız. Belediyemizin 444 5450 numaralı çağrı merkezinin yanı sıra 0531 608 5676 numaralı WhatsApp iletişim hattından da ihtiyaçlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Serdivan Belediye başkanı Yusuf Alemdar: 'Size bir telefon kadar uzaktayız' - Haberler

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