14.06.2019 09:42
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Serdivan Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor

Serdivan Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, insanların manevi duygularını istismar ederek para isteyen dilencilere göz açtırmıyor.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, insanların manevi duygularını istismar ederek para isteyen dilencilere göz açtırmıyor.

Dilencilerle mücadele etmeye aralıksız devam eden Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle akşam saatlerinde vatandaşların yoğun olduğu noktalarda sivil ekiplerle denetim gerçekleştiriyor. Çeşitli bahanelerle insanlardan para dilenerek haksız kazanç elde eden dilencilere ekipler anında müdahale ediyor.

Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; yakalan şahıslarla ilgili Kabahatler Kanunu'nun 33. Maddesi'ne göre işlem yapıldığı belirtilirken, rutin denetimlerin yanı sıra belediyenin 444 5450 numaralı çağrı merkezine yapılan ihbarların da anında değerlendirildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı ifade edildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Serdivan, Güncel

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