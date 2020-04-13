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Serdivan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Korona virüs salgını sebebiyle evlerinden ayrılamayan vatandaşları yalnız bırakmayan Serdivan Belediyesi, temel ihtiyaçların yanı sıra özel talepleri de yerine getiriyor.

13.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:02
Serdivan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Korona virüs salgını sebebiyle evlerinden ayrılamayan vatandaşları yalnız bırakmayan Serdivan Belediyesi, temel ihtiyaçların yanı sıra özel talepleri de yerine getiriyor.

Yaşlı Destek Hattı Uygulaması kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaşan 72 yaşındaki Emine Görgülü, evinin bacasının temizlenmesi noktasında belediye ekiplerinden yardım istedi. Emine Görgülü'nün isteğini yerine getirmek için harekete geçen ekipler, Görgülü'nün ikamet ettiği adrese ulaşarak tıkanan bacanın yanı sıra soba borularını da temizledi.

Hizmetten dolayı Serdivan Belediyesi'ne teşekkür eden Emine Görgülü, yalnız yaşadığını ve Yaşlı Destek Hattı uygulaması sayesinde belediyenin her an yanında olduğunu ifade etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Serdivan, Güncel
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