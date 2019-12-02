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Serdivan Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti

Serdivan Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti.

02.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:33Serdivan Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti
Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi 2019 yılının son meclis toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi. İlave iki madde ile birlikte 15 maddenin yer aldığı gündemde imar plan tadilatı ile ilgili maddeler imar ve şehircilik komisyonuna havale edilirken, daha önce komisyonda görüşülen maddeler de meclis üyeleri tarafından oylanarak karara bağlandı. Gündeme ilave olarak eklenen madde kapsamında; 1 Ocak 2020'den itibaren meclis üyelerinin iki aylık huzur hakkı ücretleri Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğine bağışlanması, mecliste gurubu bulunan partilerin gurup başkan vekillerinin teklifi sonrası oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısını, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri de meclis sıralarından takip etti. Toplantı sonrası üniversite öğrencileriyle sohbet ederek, öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Başkan Alemdar, ülkenin geleceğini bugün gençlerinin inşa edeceğine dikkat çekerek öğrencilere bir hikaye yazmalarını ve hedefe bu şekilde yürümeleri gerektiğini belirtti. - SAKARYA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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