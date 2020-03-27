Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Serdivan Belediyesinin dezenfekte çalışmaları havadan görüntülendi

Korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve kollamak için ilçe genelinde dezenfekte noktasında kullandığı araç filosunu güçlendiriyor.

27.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:18
Serdivan Belediyesinin dezenfekte çalışmaları havadan görüntülendi
Korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve kollamak için ilçe genelinde dezenfekte noktasında kullandığı araç filosunu güçlendiriyor.

Serdivan'daki ana ve ara arterlerde çalışmalarını yoğunlaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadelede son teknoloji püskürtme tankeriyle cadde ve sokakları salgına karşı dezenfekte ediyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve kollamak için ilçe genelinde sürdürülen dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Korona virüs tehdidi oluşmaya başlamadan önce önlemlerimizi alarak hazırlıklarımız tamamladık. Virüsün oluşmasını ya da yayılmasını engellemek adına bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bir yandan korona virüsle mücadelemizi aralıksız sürdürürken diğer yandan ekipmanlarımızı da virüse karşı daha çok etkili olması için revize ederek güçlendiriyoruz. Son olarak cadde ve sokaklarda kullandığımız basınçlı püskürtme tankeriyle, ilçemizin her noktası ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Tüm imkanlarımızla Serdivan'ımız için seferberiz. İnşallah bu süreci en hafif şekilde hep birlikte atlatacağız" dedi.

Basınçlı püskürtme tankerinin virüse karşı etkisi hakkında da bilgi veren Başkan Alemdar, "Hareket ettiği noktadan itibaren hava akımlı jet fan sistemi ile çok daha geniş bir alana etki edebiliyoruz. 200 bar basınçla sisleme yaparak en küçük alanlara bile rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu da bize dezenfekte noktasında zaman kazandırarak, daha çok alanda ilaçlama yapabilme olanağı sağlıyor. Bu uygulamayı Türkiye'de hayata geçiren sayılı ilçe belediyelerden biriyiz. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de yeni çalışmaların takipçisi olacağız ve hemşehrilerimizin sağlığı için bu tür uygulamaları ivedilikle hayata geçireceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Serdivan Belediyesinin dezenfekte çalışmaları havadan görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 12 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 18:52: Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan bu akşam yayımlanacak programa konuk olacak - Haber 18:52: Singapur'dan Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara "hapis" cezası - Haber 18:51: Rusya'da Müslümanlar, internetten canlı yayınlanan cuma namazına evlerinden katıldı - Haber 18:50: Cide'de tüm otobüs firmaları seferlerini iptal etti - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber