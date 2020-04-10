Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Serdivan'da 54 kilometre yol dezenfekte edildi

Serdivan Belediyesi korona virüsünün yayılmasını engellemek için ilçede 54 kilometre yolu dezenfekte ederken, 172 aileye de erzak yardımı yaptı.

10.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:48
Serdivan'da 54 kilometre yol dezenfekte edildi

Serdivan Belediyesi korona virüsünün yayılmasını engellemek için ilçede 54 kilometre yolu dezenfekte ederken, 172 aileye de erzak yardımı yaptı.


Serdivan Belediyesi korona virüsünün yayılmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, virüsün yayılmasını engellemek için ilçede 54 kilometre yolu dezenfekte etti. 172 aileye erzak yardımı yapan Serdivan Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını koruma ve kollama noktasında bin 900 adet maske dağıtımı da gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerle 88 sokak ve 12 cadde olmak üzere toplamda 54 km yol dezenfekte ettik. Serdivan'ımızın farklı noktalarındaki 95 çöp konteynerimizi baştan sona dezenfekte ederek hijyenik hale getirdik. Ayrıca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz 172 aileye kuru gıda noktasında erzak yardımında bulundu. Bunun yanı sıra her gün periyodik olarak takip ettiğimiz sokak hayvanlarımıza 45 kg mama bırakarak, genel sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz, sizler evinizde kalın biz sizler için sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Serdivan, Kollama, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Haberler ›› Güncel ››Serdivan'da 54 kilometre yol dezenfekte edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:24: Hemşire annesi için yüz koruyucu siperlik maske üretti - Haber 13:24: Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Haber 13:24: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 13:24: Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haber 13:24: Uzmanlardan başarılı bir video konferans görüşmesi için öğrencilere tavsiyeler - Haber 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler