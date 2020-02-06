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Serdivan'da dilencilere geçit yok

Serdivan Belediyesi, ilçede dilencilere geçit vermiyor.

06.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:44Serdivan'da dilencilere geçit yok
Belediyesi, ilçede dilencilere geçit vermiyor.

Serdivan Belediyesi Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek para isteyen dilencilere yönelik denetimlere aralıksız devam ediyor. Özellikle sosyal hayatın hareketli olduğu caddelerin yanı sıra ibadethane çevrelerinde de denetimlerini sıklaştıran ekipler Serdivan'da dilencilere adeta göz açtırmıyor. Dilenciliği meslek haline getiren ve haksız yere kazanç elde eden çok sayıda kişi ekipler tarafından gerçekleşen operasyonla yakalanarak, işlem yapılmak üzere Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konulduğu belirtilirken Kabahatler Kanunu'nun 33. Maddesi'ne göre işlem yapıktan sonra çocuklarını bu işte aracı olarak kullananların da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildiği ifade edildi. - SAKARYA

Serdivan, Zabıta, Yaşam

Kaynak: İHA

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