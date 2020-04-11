Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Serdivan'da ekmek ihtiyacı bir telefonla karşılanıyor

Korona virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların temel ihtiyaçlar noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşlarla ekmek fırınları arasında köprü kuruyor.

11.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:59
Serdivan'da ekmek ihtiyacı bir telefonla karşılanıyor
Korona virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından vatandaşların temel ihtiyaçlar noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşlarla ekmek fırınları arasında köprü kuruyor.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Belediye bünyesinde kurulan whatsapp iletişim hattının yanı sıra 444 54 50 numaralı çağrı merkezinden gelen talepleri de ivedilikle değerlendirip sahiplerine ulaştırdıklarını belirtilirken, "Virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu noktada fırın sahipleri ile ortaklaşa hareket ediyoruz. Serdivan'daki ekmek fırınlarının iletişim bilgilerini hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için sokağa çıkma yasağı kararının alındığı andan itibaren sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Serdivan'daki fırınlarımız bu süre zarfında ekmek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza paket servisiyle hizmet verecektir. Bunun yanı sıra ekmek talebi noktasında bizlere ulaşan vatandaşlarımız için çağrı merkezindeki ekibimiz de onlara en yakın olan fırından ekmeklerinin ulaştırılması için yoğun bir çaba gösteriyor" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Serdivan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Serdivan'da ekmek ihtiyacı bir telefonla karşılanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası kuruldu - Haber 18:48: Pamukkale Belediyesi ekipleri vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor - Haber 18:48: Kovid-19 nedeniyle New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı - Haber 18:46: Niğdeli kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na... - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin