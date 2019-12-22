Haberler » Güncel » Serdivan'da metruk yapılara geçit yok - Haber

Serdivan'da metruk yapılara geçit yok

Serdivan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliği kapsamında ilçe genelindeki metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

22.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:50 Serdivan'da metruk yapılara geçit yok
Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliği kapsamında ilçe genelindeki metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

İlgili kamu kurumlarıyla ortak hareket edilen çalışmalar kapsamında; vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra çevre kirliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan yapılar Serdivan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilirken, sonrasında kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; yıkım için mal sahiplerine ve yasal temsilcilerine durumun önceden tebliğ edildiği ve verilen sürenin ardından yıkımlara başlanıldığı belirtildi. Çalışmaların; mahallelerde terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi olan metruk binalar üzerinde yoğunlaştığı ifade edilirken, tüm gayenin planlı şehirleşmesiyle örnek olan Serdivan'da güvenliği tehlikeye sokabilecek yapılara; yapı sahipleri, mahalle sakinleri ve çözüm ortağı kurumlarla birlikte müdahalede bulunmak, bu sayede hem güvenliğin tesisi ve sürekliliğini sağlayıp hem de estetik kent mimarisini korumak olduğu vurgulandı. - SAKARYA

İçişleri Bakanlığı, Serdivan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36   Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı - Haber
16:35   Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden "domuz gribi" açıklaması - Haber
16:35   Akdeniz Körfezi'nde köpek balığı ve fok heyecanı - Haber
16:35   Beşiktaş taraftarları stada geldi - Haber
16:35   Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç son yolculuğuna uğurlandı - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
22.12.2019 16:39:02