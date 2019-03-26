Serdivan'da Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamındaki eğitimlere Serdivan Vilayetler Birliği Anaokulunda devam edildi.Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul bahçesinde trafik uygulama alanı oluşturularak çocuklara trafik ışığı eğitimlerinin verildiği belirtildi.Açıklamada sözlerine yer verilen okul müdürü Seyhan Kalabalık, bu tür eğitimlerin trafik bilinci oluşturmak için önemli olduğuna işaret ederek, "Çocuklarımıza küçük yaşta yerleştireceğimiz trafik bilinci ve trafik adabı sayesinde onların ebeveynlerinin hatalarını kontrol etmelerini ve yapacakları uyarılarla onların da dikkatlerini çekmeleri sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.Eğitimlerin sonrasında miniklere "Ailemin Trafik Polisiyim" kimlik kartları ve kırmızı düdük dağıtıldı.