Serdivan'da Yılın Son Meclisi Toplandı

Serdivan
Belediye Meclisi yılın son toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
'ın başkanlığında gerçekleştirdi.
12 maddenin yer aldığı gündemde imar plan tadilatı ile ilgili maddeler imar ve şehircilik komisyonuna havale edilirken, daha önce komisyonda görüşülen maddeler de oylanarak karara bağlandı. Üniversitedeki proje ödevleri kapsamında Sakarya Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Serdivan Belediyesi'nin Aralık
ayı olağan meclis toplantısını meclis sıralarından takip etti.
Başkan Alemdar meclis toplantısı sonrası üniversite öğrencileriyle sohbet ederek, öğrencilerin yönelttiği soruları cevapladı. - SAKARYA
Yusuf Alemdar,Serdivan
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:33