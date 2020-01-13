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Serdivan İlçe Müftülüğünden Suriye'ye bin un çuval yardımı

Serdivan İlçe Müftülüğü, içinde bin çuval un bulunan 2 yardım tırını Suriye'ye gönderdi.

13.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:05Serdivan İlçe Müftülüğünden Suriye'ye bin un çuval yardımı
İlçe Müftülüğü, içinde bin çuval un bulunan 2 yardım tırını 'ye gönderdi.

Serdivan Kaymakamlığının öncülüğünde Serdivan İlçe Müftülüğüne bağlı cami cemaati ve kuran kursu öğrencilerinin katkılarıyla 2 tır dolusu toplam bin çuval un yardımı toplandı. Toplanan yardımlar Suriye'ye dualarla uğurlandı. Serdivan ilçesi Muradiye Cami önüne gelen tırlar burada yapılan dua sonrası Suriye'ye doğru yola çıktı.

Serdivan İlçe Müftüsü Ömer Yay yaptığı açıklamada, "2 tane tırımız 500 - 500 olmak üzere bin çuval, Serdivan İlçe Müftülüğüne ait tüm camilerimizden ve Kur'an Kursu'ndaki hocalarımız tarafından toplanıp Telabyad ve Resulayn bölgelerindeki kardeşlerimize gıda olarak ulaştıracağız. Mümin, müminin kardeşidir duyarlılığı ve hassasiyetiyle başkanlığımızın emirleri doğrultusunda ve kaymakamlığımızdan aldığımız olur gereği Serdivan ilçemizde bulunan camilerimizden kısa bir sürede 2 tır unumuzu hazırladık ve bugün uğurlayacağız. Bundan sonra ki ilk amacımız da İdlib bölgesine tır yollamak inşallah. Yine yaklaşık 3 tır olmak üzere oraya da yardım ulaştıracağız inşallah. 13 tane din görevlisi ve 5 tane de cemaatimizden arkadaşımız olmak üzere Serdivan'dan 18 arkadaşımız tırlara eşlik edip, o bölgeye girerek orada ki vatandaş ve mülteci kardeşlerimizi görüp bizlere durumlarını anlatacaklar inşallah" dedi.

Din kardeşlerimizin yanındayız

Serdivan Muradiye Cami İmam Hatibi ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Mesut Bulut, "Serdivan Müftülüğü personeli olarak Türkiye Diyanet Vakfı Serdivan Şubesi ortaklığıyla 2 tır un kampanyamızı şuan hali hazırda yola çıkmak üzere. ve din gönüllülerimizden oluşan ekibimizle birlikte inşallah tırlar ile beraber sadece maddi olarak değil, manevi olarak, bedeni olarak, gönül olarak din kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere yolculuğa uğurlayacağız hepsini inşallah" derken, Esnaf Fahrettin Karaca yaptığı açıklamada, "Serdivan İlçe Müftülüğü'nün yardım kampanyasını duyduk, bizde esnaf olarak bu kampanyaya katılıp destek olmak istedik. Allah bütün herkesin yaptığı yardımları kabul eylesin" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Muradiye Cami, Serdivan, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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