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Serdivan Kafeler Caddesi ve çevresi havadan görüntülendi

Sakarya'da korona virüs öncesinde akşam saatlerinde trafik ile insan yoğunluğunun en fazla olduğu Serdivan Kafeler Caddesi ve çevresi havadan görüntülendi.

11.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:38
Serdivan Kafeler Caddesi ve çevresi havadan görüntülendi
Sakarya 'da korona virüs öncesinde akşam saatlerinde trafik ile insan yoğunluğunun en fazla olduğu Serdivan Kafeler Caddesi ve çevresi havadan görüntülendi. Salgın öncesinde yoğunluğun yaşandığı cadde, virüs dolayısıyla alınan tedbirlerle birlikte sessizliğe büründü.

Tüm dünyayı etkisi altına korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece 00.00 itibari ile başlayan yasak kapsamında Sakarya'da trafiğin yoğun olduğu yerler sessizliğe büründü. Gündüz kendini hissettiren sessizlik akşam saatlerinde de devam etti. Her gün yüzlerce aracın geçtiği ve akşam saatlerinde yoğunluğun oluştuğu Serdivan Tunatan Kavşağı ve Kafeler Caddesi olarak bilinen Bağlar Caddesi başta olmak üzere şehir genelinin boş kaldığı görüldü. Birkaç aracın kullandığı bölge havadan görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Serdivan, Sakarya, Güncel
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