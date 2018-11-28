Serebral Palsi Hastası Çocuk, 7 Yıl Sonra Yürüdü

Doğuştan Serebral Palsi hastası olan 7 yaşındaki Mehmet Aydın
, kendisine hediye edilen ayakta dik tutma ve yürüme bisikleti sayesinde ilk defa adım attı. Mardin
'de yaşayan Serebral Palsi hastası 7 yaşındaki Mehmet Aydın'ın ailesi, merkezi Diyarbakır
'da bulunan Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerine ulaştı. Maddi imkansızlıklar nedeni ile çocuklarını tedavi ettiremediklerini belirten aile, dernek yönetiminden yardım istedi. Durumu sosyal medya hesabından duyuran dernek yönetimiyle iletişime geçen bir hayırsever, Aydın'a ayakta dik tutma ve yürüme bisikleti hediye etti. Bisikleti alan Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Mardin'e giderek bisikleti Aydın'ın ailesine teslim etti. Kendisine hediye edilen bisiklet sayesinde ilk defa yürüyen Mehmet Aydın'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, aile kendilerine yardım eden hayırseverlere teşekkür etti.
Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır da, derneklerinin Türkiye
'deki hasta tüm çocuklara yardım götürdüğünü söyledi. Çalışır, "Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak hem Diyarbakır hem de bölgedeki tüm hasta çocukların yardımlarına koşmaya çalışıyoruz. 7 yaşındaki Mehmet Aydın'ın ailesi bizlere ulaştı. Sosyal medya hesaplarımızdan yardım kampanyası başlattık. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever Aydın için engelli bisikleti alıp kendisine hediye etti. Mehmet Aydın, 7 yıl sonra yürümenin keyfini çıkardı" dedi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır,Aydın
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:21