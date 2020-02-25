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Serebral Palsi hastası genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini tuvale yansıttı

Malatya'da 22 yaşındaki Serebral Palsi hastası Muhammed Gün, kendisine doğum gününde hediye etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizdi.

25.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:54Serebral Palsi hastası genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini tuvale yansıttı
'da 22 yaşındaki Serebral Palsi hastası Muhammed Gün, kendisine doğum gününde hediye etmek için Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizdi.
Battalgazi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören Serebral Palsi hastası Gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resmini yaparak, ona olan sevgisini tuvale aktardı.
Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada en büyük hayalinin Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi.
Erdoğan'a doğum gününde yaptığı resmi hediye etmek istediğini belirten Gün, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Tek hayalim onu görmek ve elini öpmek. 26 Şubat Cumhurbaşkanımızın doğum günü. Ben de kendisine bir resim çizdim. Kendi ellerimle vermek ve ellerini öpmek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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