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Serebral Palsi hastası Hüyüklü'den Kuzeyboru voleybol takımına hediye

Aksaray'da yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Beryak Hüyüklü, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu lideri Kuzeyboru takımına palamut ve ağaç dallarıyla yaptığı maketi hediye etti.

13.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:18Serebral Palsi hastası Hüyüklü'den Kuzeyboru voleybol takımına hediye
'da yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Beryak , Kadınlar 1. Ligi B Grubu lideri Kuzeyboru takımına palamut ve ağaç dallarıyla yaptığı maketi hediye etti.
Türkiye Bayanlar Ligi'nde 18. hafta müsabakasında Mardin Büyükşehir Belediye'yi ağırlayan, Aksaray temsilcisi Kuzeyboru takımı, maç öncesi aldığı anlamlı hediye ile duygu dolu anlar yaşadı.
Hüyüklü'nün, 1 ayda tamamladığı ve oyuncuları figürleştirdiği maketi taraftardan büyük alkış aldı.
Hüyüklü'ye voleybolcular tarafından atkı ve flama verildi.

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Kaynak: AA

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