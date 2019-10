"Serebral palside erken rehabilitasyon çok önemli"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, serebral palsili çocukların tedavisinde büyük gelişmeler olduğunu belirterek, erken rehabilitasyonun önemli olduğunu vurguladı.

Öneş, "Dünya Serebral Palsi Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada serebral palsinin (beyin felci), hamilelik sırasında ya da doğum sırasında ya da doğumdan sonra bebeğin beyninin hasarlanması sonrası meydana geldiğini belirtti.

Hamilelik sırasında travma, enfeksiyonlar, annenin kötü beslenmesi ve sigara, alkol kullanması, annenin kullandığı ilaçların beyin hasarına neden olabileceğini ifade eden Öneş, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalmasının da beyinde hasar yapabileceğini, düşük doğum ağırlığı, erken doğum, doğum sırasında travmaların bebek beyninin oksijensiz kalmasına neden olabileceğini anlattı.

Öneş, doğum sonrasında bebeğin geçirdiği enfeksiyonların da serebral palsi nedeni olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Serebral palsinin sıklığı ortalama her bin canlı doğumda 2 olarak bildirilmektedir.Serebral palsiden ne zaman şüphelenmek gerekir? Bebeğin gelişiminin geç olması, örneğin 3. ayını bitiren bebeğin hala baş kontrolünün olmaması, 7-8 ayını bitiren bebeğin hala oturamıyor olması, 15-18 aylık bebeğin hala yürüyemiyor olması durumunda şüphelenmek gerekir.Serebral palsi olan çocuklarda motor beceri gelişiminde gecikmeler olduğu gibi kas tonusunda sertlik ya da gevşeklik olabilir. Kas tonusunda artma spastisite olarak tanımlanır. Spastik kaslar oturma, yürüme gibi aktiviteleri yapmayı engeller. Aynı zamanda serebral palside istemsiz hareketler fonksiyonları engeller.Yutma, konuşma, görme problemleri de olabilir."

Serebral palsili çocukların beyindeki hasarının şiddet ve yerine göre klinik bulguların farklı olduğunu belirten Öneş, şöyle devam etti:

"Hafiften ağıra kadar bir yelpazede karşımıza çıkar. Ancak her durumda olan çocuk için yapılabilecekler vardır ve tedavi ile büyük gelişmeler görülür.Serebral palsili çocuklarda erken rehabilitasyon tedavisi çok önemlidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerinin hastaları düzenli takibi hastalığın her evresi için yapılacak tedavilerin planlanıp uygulanması için çok önemlidir.Kas iskelet sisteminin değerlendirilmesi sonucunda kısıtlılık, güçsüzlük, spastisite, osteoporoz, ağrı gibi problemlerin tespit edilmesi ve erken tedavisi mümkün olmaktadır. Böylece fonksiyonların ve motor becerinin artması sağlanmış olacaktır.Serebral palsili çocuklarda ilaç, egzersiz, ortez, iş-uğraşı, kas içi uygulanan botulunium toksini gibi tedaviler dışında uygun zamanda cerrahi tedavilerde gerekebilir. Örneğin spastisite tedavisinde ilaç, egzersiz, ortez, fizik ajanları, kas içi botulunium toksin enjeksiyonları birlikte uygulandığında başarı artmaktadır."

Öneş, "Serebral palsi tedavisinde de robot tedavisi önemli yer teşkil etmektedir.Serebral palsi hastaları iyi bir değerlendirme, erken tanı ve tedavi sonrasında fiziksel ve fonksiyonel becerileri artmakta, yaşam kaliteleri iyileşmektedir. Düzenli hekim kontrolü hastalığın uygun zamanda uygun tedaviyi alması açısından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA