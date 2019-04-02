Şeref Eraydın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR DURSUNBEY belediye başkan adayı olan Şeref Eraydın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR DURSUNBEY ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Şeref Eraydın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR DURSUNBEY adayı Şeref Eraydın kimdir? BTP BALIKESİR DURSUNBEY adayı Şeref Eraydın yüzde kaç oy aldı?

Şeref Eraydın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR DURSUNBEY belediye başkan adayı olarak gösterilen Şeref Eraydın DURSUNBEY ilçesinde % 0,54 oranında oy almıştır. DURSUNBEY ilçesinde % 0,54 oranında oy olan Şeref Eraydın adlı BTP adayı toplamda 133 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR DURSUNBEY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.