Şeref Gökhan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız VAN MURADİYE belediye başkan adayı olan Şeref Gökhan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. VAN MURADİYE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Şeref Gökhan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız VAN MURADİYE adayı Şeref Gökhan kimdir? Bağımsız VAN MURADİYE adayı Şeref Gökhan yüzde kaç oy aldı?

Şeref Gökhan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız VAN MURADİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Şeref Gökhan MURADİYE ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. MURADİYE ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Şeref Gökhan adlı Bağımsız adayı toplamda 70 adet oy sayısına ulaştı.

VAN MURADİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.