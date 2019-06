Şeref Has son yolculuğuna uğurlanıyor

Hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe 'nin efsane oyuncularından Şeref Has (82) için tören düzenlendi.Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri 'nde gerçekleştirilen törene Şeref Has'ın ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük , eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan , eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar , sarı-lacivertli kulübün diğer şubelerinin sporcu ve yöneticileri, eski futbolcular ile kulüp çalışanları katıldı.Şeref Has'ın Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı naaşı, tören öncesinde tesislerin içinde oluşturulan platforma getirildi.Veda töreninde bir dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.Ali Koç: "Tarihimize altın harflerle kazınmış insanları birbir uğurluyoruz"Törende konuşan başkan Ali Koç, "Camiamız için sembol olan çok önemli isimleri, tarihimize altın harflerle kazınmış insanları birbir uğurluyoruz. İnşallah uzun süre için bu son olur. Allah geride kalanlara uzun ömür, sağlık versin. İnşallah daha mutlu konularda bir araya gelip size hitap etme imkanım olur." ifadelerini kullandı.Şeref Has'ın duruşuyla Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanelerinden olduğunun altını çizen Koç, şöyle konuştu:"Efsane formadaki 23 futbolcudan biri olan Sayın Şeref Has'a veda etmek için toplanmış bulunuyoruz. Fenerbahçe'yi yaşamış, Fenerbahçe'yi gururla, başarıyla her alanda temsil etmiş bizlere Fenerbahçeli olmanın ne kadar ve kıymetli olduğunun kanıtı olmuş Şeref Has ve Şeref Has gibi isimler bizim camiamızın en önemli değerleridir. Şeref Abimiz bu camianın tarihine altın harflerle adı yazılacak isimlerden biri. 1955 ve 1969 yıllarında 14 yıl aralıksız, 605 maça çıktı, tarihimizde en çok maça çıkan 5 oyuncudan biri. Çıktığı maçlarda 168 gole imza attı. Kariyeri boyunca Fenerbahçe'de 5 Lig, 2 İstanbul Ligi ve 1 Balkan Kupası olmak üzere sayısız kupalar kazanan takımımızın unutulmaz isimlerinden biri oldu. Ülkemize de hizmet etti 39 kez milli formayı giydi, milli takım kaptanlığını da yaptı. 1961 yılında bir Türk futbolcu olarak Barcelona forması giyen futbolcu oldu. Yalnızca futbolcu olarak değil yönetici olarak da Fenerbahçe'ye hizmet etti. Hem futbolcu olarak hem de yönetici olarak şampiyonluk kazanan ender isimlerden biri oldu. Zor günlerde zor şartlarda yöneticilik yaptı. Böyle isimler örnek kişilikleri, duruşları ve başarılarıyla da tarihimize kazınarak ölümsüzleşirler. Şeref Has'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."Vefa Küçük: "Camiamız çok değerli mensuplarını yitirmeye başladı"Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de bugün yaşamını yitiren eski Fenerbahçeli yönetici Eyüp Karadayı'nın Ailesi'nin de cenaze töreninde olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:"Fenerbahçe'de spor yapmış, Şeref Has ile birlikte aynı takımda futbol oynamış eski futbolcularımız sevgili Fenerbahçeliler. Geçen Can Bartu 'nun anma töreninde de söylediğim gibi yaşım itibarıyla Şeref Has'ı seyretme onuruna erişmiştim. Türk futbolunda, başta Fenerbahçe'de kardeş olarak Zeki Rıza Sporel ve Hasan Kamil Sporel kardeşler vardı, daha sonraki dönemde Mehmet Ali Has ve arkasından Şeref Has bu büyük kulübün formasını sporcu olarak terlettiler. Camiamız son dönemde çok değerli mensuplarını yitirmeye başladı. Önce sahada futbol oynayan ve ismi altın harflerle kulüp mazimize kazınmış insanları kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, bugün de Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış, Fenerbahçe tarihinde başka bir altın sayfaya adı yazılmış Eyüp Karadayı'yı da kaybettik. Şeref Has ve Eyüp Karadayı'ya rahmet diliyorum."Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen de Şeref Has'ın hep neşe dolu bir insan olduğunu ve sarı-lacivertli kulübün gülen yüzü olduğunu söyledi.Yapılan konuşmalar ve okunan duaların ardından Şeref Has'ın naaşı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve aile bireyleri tarafından bulunduğu platformdan alınarak cenaze aracına kondu.Şeref Has'ın cenazesi, ikindi vakti Bebek Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.