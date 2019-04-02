Şeref Türk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KÜTAHYA GEDİZ belediye başkan adayı olan Şeref Türk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA GEDİZ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Şeref Türk isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KÜTAHYA GEDİZ adayı Şeref Türk kimdir? Bağımsız KÜTAHYA GEDİZ adayı Şeref Türk yüzde kaç oy aldı?

Şeref Türk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KÜTAHYA GEDİZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Şeref Türk GEDİZ ilçesinde % 0,64 oranında oy almıştır. GEDİZ ilçesinde % 0,64 oranında oy olan Şeref Türk adlı Bağımsız adayı toplamda 91 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA GEDİZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.