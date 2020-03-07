Şereflikoçhisar'da 120 kilogramlık yayın balıkları yakalandı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Hirfanlı Barajı'nda yakalanan 120 kilogramlık 2 yayın balığı, ilgi topladı.

Şereflikoçhisar'da balıkçılıkla geçimini sağlayan Ali Öcalan, 2'şer metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığında 2 yayın balığı yakaladı. 40 senedir balıkçılık yapan Öcalan, yakalanan balıkların Hirfanlı Barajı'nda yılın ilk avlarından olduğunu söyledi. Ali Öcalan'ın dükkanının önünde sergilediği balıkları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken Öcalan, balıkları Ankara 'ya göndereceğini söyledi.

- Ankara