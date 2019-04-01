Şereflikoçhisar'da AK Parti Adayı Çelik, Başkan Oldu

Kaynak: DHA

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Memiş Çelik, belediye başkanı seçildi.AK Parti'nin mevcut belediye başkanı Ferda Polat'ın yerine aday gösterilen Memiş Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanı oldu.MEMİŞ ÇELİK KİMDİR?1970 yılında Şereflikoçhisar İlçesi'nin Devekovan Kasabası'nda doğan Çelik, İlkokulu Devekovan İlkokulu'nda, liseyi Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler mezunu olan Çelik, lisans eğitimi Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. AK Parti ile 2001 yılında Şereflikoçhisar İlçe Kurucular Kurulu'nda yer alan Memiş Çelik, 2004 yerel seçimlerinde, Ankara İl Genel Meclis üyeliğine seçildi. 2009 yılında ise Devekovan Beldesi Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2014-2015 yılları arasında AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında Ak Parti Ankara İl Disiplin Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. - Ankara