Şereflikoçhisar'da AK Parti'ye Adaylık Başvuruları

13 Kasım 2018 Salı 12:05



13 Kasım 2018 Salı 12:05

Şereflikoçhisar AK Parti İlçe Başkanı Erkan Seyhan 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimleri için, partilerine büyük bir teveccüh gösterildiğini belirtti.Adaylık başvuru sürecinin 16 Kasım'a uzatıldığını hatırlatan Seyhan, "AK Parti İlçe Başkanlığı olarak tüm birimlerimizle aday adaylığı başvuru çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. 12 Kasım tarihiyle belediye başkan aday adayı müracaat sayımız 11'e ulaşmış bulunmaktadır, bu sayının son başvuru gününe kadar artabileceğini düşünüyoruz." dedi.