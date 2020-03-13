Şereflikoçhisar'da belediyenin hayvan barınağı yapımında sona gelindi
Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hayvan barınağı yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.
13.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:18
Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hayvan barınağı yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Belediye Başkanı Memiş Çelik, sokak hayvanlarının daha modern koşullar altında barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanabileceği hayvan barınağında çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Çelik, "Veteriner hekimliğimizin nezaretinde oluşturulan ekip, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu hayvan barınağında sokak hayvanları daha sağlıklı, daha hijyenik ve modern bir ortamda yaşamını sürdürecek. Yuvaların yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemelerinin de bitmesiyle güzel bir hayvan barınağını ilçemize kazandırmış olacağız." dedi.
Belediye Başkanı Memiş Çelik, sokak hayvanlarının daha modern koşullar altında barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanabileceği hayvan barınağında çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Çelik, "Veteriner hekimliğimizin nezaretinde oluşturulan ekip, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu hayvan barınağında sokak hayvanları daha sağlıklı, daha hijyenik ve modern bir ortamda yaşamını sürdürecek. Yuvaların yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemelerinin de bitmesiyle güzel bir hayvan barınağını ilçemize kazandırmış olacağız." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Şereflikoçhisar, Güncel
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