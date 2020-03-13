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Şereflikoçhisar'da dezenfekte çalışması

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde belediye, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlattı.

13.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:30
Şereflikoçhisar'da dezenfekte çalışması
Ankara 'nın Şereflikoçhisar ilçesinde belediye, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Memiş Çelik, virüse karşı tedbir amaçlı yürütülen dezenfekte çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.
Çelik, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın yoğun kullandığı toplu alanlarda yürütülen dezenfekte çalışmalarında kısa ve uzun vadede etkili olan solüsyonlar kullanılıyor. Cuma namazı öncesi ilçemizde bulunan tüm camilerimizde ekiplerimiz tarafından dezenfekte çalışması yapıldı. İlçe genelinde tüm okullar, camiler, Kur'an kursları, cezaevi, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmaları belirli periyotlarla devam edecek." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Şereflikoçhisar, Koronavirüs, Memiş Çelik, Ankara, Güncel

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