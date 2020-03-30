Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şereflikoçhisar'da koronavirüs tedbirleri

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına bilgilendirmeler yapılıyor.

30.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:08
Şereflikoçhisar'da koronavirüs tedbirleri

Ankara 'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına bilgilendirmeler yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Görgülü, gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları hakkında yaptığı açıklamasında, market çalışanlarının maske ve eldiven kullanması, market girişlerine dezenfektan konulması, sebze ve meyve reyonlarında ürünlerin paketlenmesi veya personel tarafından müşteriye verilmesi konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

Görgülü, "Marketlerin 09: 00-21: 00 saatleri arasında faaliyet göstermesi gerektiği, markette bulunan müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacağı, içeride bulunacak müşteri sayısının market girişine asılması, market içinde müşteri çıkmadan başka müşteri alınmaması, içeride bulunan müşteriler arasında en az bir metre mesafe bulunması yönünde bilgiler verildi." dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Şereflikoçhisar, Ankara, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Şereflikoçhisar'da koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Sakarya'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber 15:18: İsrail Başbakanı Netanyahu, danışmanında Kovid-19 çıkması nedeniyle karantinaya girdi - Haber 15:17: Köylülerin gönüllü dezenfekte timi - Haber 15:16: Kaliteli zeytinyağları ödüllendirildi - Haber 15:16: Tekkeköy Belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber