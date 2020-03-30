Şereflikoçhisar'da koronavirüs tedbirleri

Ankara 'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına bilgilendirmeler yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Görgülü, gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları hakkında yaptığı açıklamasında, market çalışanlarının maske ve eldiven kullanması, market girişlerine dezenfektan konulması, sebze ve meyve reyonlarında ürünlerin paketlenmesi veya personel tarafından müşteriye verilmesi konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

Görgülü, "Marketlerin 09: 00-21: 00 saatleri arasında faaliyet göstermesi gerektiği, markette bulunan müşteri sayısının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacağı, içeride bulunacak müşteri sayısının market girişine asılması, market içinde müşteri çıkmadan başka müşteri alınmaması, içeride bulunan müşteriler arasında en az bir metre mesafe bulunması yönünde bilgiler verildi." dedi.

Kaynak: AA