Şereflikoçhisar'da Öğrencilere Ödülleri Dağıtıldı

Şereflikoçhisar
'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve takımlara ödülleri verildi.
Şereflikoçhisar Spor Salonu'nda ortaokullar arasında düzenlenen masa tenisi, badminton ve voleybol
turnuvalarında sporcular kızlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride mücadele etti.
Dereceye giren takım ve öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan tarafından ödülleri verildi.
voleybol, Şereflikoçhisar, Güncel
Kaynak: AA