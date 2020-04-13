Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şereflikoçhisar'da sokak hayvanları unutulmadı

Şereflikoçhisar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

13.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:32
Şereflikoçhisar'da sokak hayvanları unutulmadı
Şereflikoçhisar Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada 5 kişiden oluşan ekibin sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.
Şereflikoçhisar Belediyesi Başkanı Memiş Çelik aynı yaşam alanlarının paylaşıldığı sokak hayvanlarını sokağa çıkma yasağında ve diğer günlerde unutmadıklarını belirtti.
Şantiye bölgesinde sokak hayvanları için barınak yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Çelik şunları kaydetti:
"Burada hayvanların bakım, barınma ve yiyecek, içecek ihtiyaçları giderilecek. Kovid-19 salgını süresi boyunca hayvanların aç ve susuz kalmaması için ilave tedbirler alarak, veteriner hekimliğimize bağlı ekipler tarafından kesintisiz çalışmalar yapılıyor, ilçenin bir çok noktasında sokak hayvanlarına yiyecek ve su veriliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında aldığımız önlemler arasında sokak hayvanlarını unutmadık."

Kaynak: AA

Etiketler: Şereflikoçhisar, Memiş Çelik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Şereflikoçhisar'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi - Haber 18:22: İsrail uçakları Lübnan hava sahasını ihlal etti - Haber 18:21: Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 18:20: Paris sokaklarına geyikler indi - Haber 18:19: Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler